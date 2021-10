Mãe de menino morto por suposto estuprador é ouvida pela polícia e passa mal

A mãe do menino Wanderson Correia, assassinado por um suposto estuprador, foi ouvida pela Polícia Civil em Rolim de Moura (RO) nesta semana. Segundo informações obtidas pelo g1, a mulher passou mal na delegacia ao dar as declarações e relembrar os últimos momentos de vida do filho.

