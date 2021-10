Mãe de motorista de app desaparecido acredita que filho esteja em cárcere e clama por notícias

Amigos e familiares do motorista de aplicativo Macicley Ferreira fecharam a cabeceira da ponte Jucelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, no início da noite desta quarta-feira (20), na região Central de Rio Branco.

Segundo informações da mãe de Macicley, ela costumava acompanhar as corridas do filho dela pelo aplicativo em tempo real, mas às 21h05min da segunda-feira (18), o sinal do localizador parou no bairro Santa Maria, na Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Macicley Ferreira dirigia um veículo da modelo Polo, de cor cinza e placas QXS 3G21.

Ainda segundo a mãe de Macicley, a manifestação aconteceu porque as autoridades não começaram as investigações para tentar localizar o filho dela. A mulher acredita que Macicley pode estar em cárcere privado em algum lugar e o veículo pode ter sido levado para a Bolívia.

Os amigos e familiares estão desesperados e esperam por notícias. Quem tiver informações sobre seu paradeiro ou qualquer outra informação, avise à polícia através do 190 (Polícia Militar) ou acione familiares pelo número de telefone (68) 99901-5338.

Depois de uma hora de manifestação, os organizadores resolveram abrir a via, mas prometeram que vão fechar todas as vias que dão acesso ao centro para tentar forçar a polícia começar a investigar.