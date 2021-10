Mãe denuncia pediatra por abuso em hospital particular; médico é afastado

A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) assumiu, nesta quinta-feira, a investigação de uma denúncia feita pela mãe de uma menina de 6 anos contra um pediatra do hospital Prontobaby, no Méier, na Zona Norte do Rio, por supostamente abusar de sua filha durante uma consulta ocorrida no último dia 11. Ela contou ter levado a criança à unidade de saúde por causa de um furúnculo nas nádegas. A jovem, uma manicure designer de 25 anos, relatou que o médico pediu para que toda a roupa da menina fosse tirada para realizar o exame.

A mãe ficou na sala, mas disse não ter percebido nada de estranho. Dois dias depois, quando a criança teve febre, a jovem falou que a levaria novamente ao hospital. Foi quando a menina começou a chorar descontroladamente e se recusou a ir à unidade de saúde, alegando que o pediatra passara os dedos em sua vagina. Nesta quinta-feira, o Grupo Prontobaby informou ter afastado o médico de suas funções e instaurado um processo administrativo “para apurar possível desvio de conduta do profissional”.

