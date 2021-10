A mais antiga agência do Banco do Brasil em Rio Branco, a agência 71, que fica no Centro da Capital, em frente a praça Povos da Floresta, está completamente parada nesta sexta-feira (15).

De acordo com uma denunciante, que não quis se identificar, “não tem um terminal funcionando hoje. Estão todos os caixas sem funcionar e as pessoas de cara pra cima”.

Ainda de acordo com a denunciante, o problema é frequente na agência. “Isso é uma vergonha, esse banco só vive assim”, reclamou.