Manifestações contra o governo Bolsonaro ocorrem em diversas capitais neste sábado

Manifestações de protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ocorrem neste sábado (2) em diversas cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, os manifestantes começaram a se concentrar na Candelária, região central da capital, por volta das 10h.

Ainda durante a manhã, os manifestantes caminharam pela avenida Presidente Vargas em direção à Cinelândia. Após às 12 horas, o grupo já se reunia na Cinelândia, onde há um palco montado. O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) e outros políticos participam do ato no Rio.

Integrantes da Federação Única dos Petroleiros e do sindicato da categoria levaram botijões de gás infláveis gigantes em protestos contra o alto preço dos combustíveis. Grupos com faixas “vidas negras importam” também se juntaram aos manifestantes. Eles também carregavam faixas contestando o descaso do presidente com a Covid-19.

Leia mais em CNN Brasil, clicando AQUI.