Principal contratação do PSG para temporada, Lionel Messi teve um tipo de marcação inusitada em jogo do Campeonato Francês contra o Olympique de Marselha, realizado nesse domingo (24/10) na cidade de Marselha.

Em partida que terminou empatada por 0 x 0, o destaque ficou por conta do torcedor que invadiu o campo do estádio Vélodromo e buscou desarmar o craque argentino, aos 27 minutos do segundo tempo.