Mari Gonzalez posta foto pelada no chuveiro

Mari Gonzalez sempre que aparece nas redes sociais, desperta elogios calorosos dos admiradores. Dessa vez, a musa que vive um romance com Jonas Sulzbach apareceu completamente pelada, em uma foto tomando banho e ganhou zoom.

De acordo com a influencer, a foto estava perdida na galeria de imagens de seu celular. “Perdida no rolo”, escreveu na legenda. No registro, ela aparece com o bumbum torneado para jogo, exibindo as suas curvas impressionantes.

“Menina do céu, eu passaria horas contigo nesse chuveiro”, disse um rapaz. “Perfeita demais, da cabeça aos pés”, falou a segunda pessoa. “Uau, que mulherão”, completou a terceira.

Ficou longe do amado

Mari Gonzalez foi uma das últimas eliminadas do BBB 20, e ao sair, a artista conversou com a revista Quem sobre a saudade que sentiu do companheiro Jonas Sulzbach.

“Nunca tínhamos ficado tanto tempo longe um do outro, nossa relação só evoluiu depois disso. Nossa união ficou ainda mais forte. A saudade era tanta que nem tivemos tempo para crises em nossa união. Aproveitamos para criar conteúdo juntos e dar valor as coisas mais simples. Tirei várias lições nesse tempo de pandemia. A principal é dar valor ao que realmente importa, principalmente saúde, família e fé, que temos que manter nesses tempos difíceis”, falou ela.

Caminho certo

Com mais de dez milhões de seguidores, Mari falou sobre o convite para trabalhar no Música Boa ao Vivo no Multishow, programa apresentado por Ivete Sangalo no canal da Globo. De acordo com a ex-panicat, o projeto provou o seu amadurecimento pessoal.

“Trabalho há muito tempo e tudo o que eu conquistei é fruto de muita dedicação. Acho que esse convite é a confirmação de que estou fazendo as escolhas certas, de que estou seguindo o meu caminho com sabedoria. Venho me preparando há muito tempo para este momento. É uma alegria e responsabilidade enorme estar num projeto tão bem-sucedido e querido pelo público”, declarou.

Ao concluir, a gata falou sobre já ter vivido o machismo descarado com os seus trabalhos. “Impossível você ser mulher e não sentir o machismo. Já lidei muito com ele e presenciei várias situações também. Fico muito feliz de ver o avanço que nós, mulheres, estamos conquistando. Principalmente nesse aspecto de não permitir que atitudes machistas sejam normalizadas. Já passei por situações desconfortáveis e, na época, a gente não tinha essa corrente de apoio e união. Hoje em dia, passaria por essas situações de outra maneira”, afirmou.