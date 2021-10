Masturbação: conheça os efeitos colaterais e os benefícios dessa prática

De forma geral, a masturbação tem uma série de benefícios para a sua saúde física e mental. Pesquisas e evidências indicam que a estimulação sexual pode aliviar o estresse , melhorar a qualidade do sono, evitar o mau humor, relaxar, estimular o prazer, aliviar cãibras, liberar a tensão sexual e melhorar a qualidade do sexo .

A masturbação pode ajudar mulheres com disfunção sexual , pois aumenta o desejo sexual e a sensibilidade. Segundo estudos publicados em 2009, quando praticada com o uso de vibrador, pode um aumentar a excitação e a lubrificação vaginal.

A masturbação é uma prática comum e vai além do prazer , significa conhecer o próprio corpo. No entanto, esse ato ainda é tabu, além de ser cercado de dúvidas sobre efeitos colaterais e benefícios; que explicamos a seguir. As informações são do “Healtline”.

