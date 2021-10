Mauro Bittar inaugura prédio e homenageia arquiteta acreana: ‘Nunca recebi uma homenagem dessa’

O prédio comercial “Valdeci Cândido de Lima Ribeiro”, do empresário Mauro Bittar, ganhou uma nova roupagem durante os últimos anos em que esteve em processo de reforma. A galeria, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, próxima à Praça do Juventus, conta com uma estrutura com térreo e mais três andares e com diversas salas devidamente equipadas para atender às necessidades de quem deseja trazer seu negócio e ocupar um espaço no edifício.

Segundo Bittar, é gratificante ver um projeto que foi idealizado em meados da década de 1980 ser inaugurado, principalmente diante de tantos percalços que passou, tanto pela necessidade de modernização e promoção de acessibilidade, como pela luta pelo “habite-se”, que é um documento que atesta que o prédio foi construído com base nas normas estabelecidas pela Legislação Municipal.

“Esta reinauguração significa uma luta de 35 anos desde que eu comprei este terreno e edifiquei o prédio. Sofri muita perseguição, mas consegui (finalizá-lo). Ele é moderno, com elevador, banheiros em todas as salas, excelente estacionamento e pronto para alugar para quem estiver interessado, mas é o ponto final de uma luta de mais da metade da minha vida. O prédio agora está perfeito, não há nenhum tipo de problema com relação à engenharia e à habitação. Tanto que ele está com o termo de ‘habite-se”, comentou.

HOMENAGEM

O edifício, por sua vez, recebe o nome da arquiteta Valdeci Cândido, que junto com sua equipe, auxiliou no processo de modernização da estrutura que já estava previamente esquematizada. Durante o ato solene, que contou com a presença de profissionais que estiveram envolvidos na obra, foi exibida uma placa com o nome da homenageada, que ficou muito emocionada.

“Nos meus 36 anos de profissão eu nunca tive uma homenagem dessas, de ter meu nome na placa. Eu estou muito agradecida, foi uma surpresa, e me sinto orgulhosa, pois é um filho que não foi gerado por mim, mas que eu peguei para criar. Então está aí e que ele seja bem usado”, disse.

O ponto comercial, que contém amplo estacionamento, acesso à internet, escadas com design sofisticado e salas com estrutura para comportar secretariado e chefia, está disponível para propostas de aluguel.

