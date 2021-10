‘Me chama de Raissa Barbosa?’, diz ator pornô em cena de sexo com Victor Ferraz, ex de Raissa

Victor Ferraz, ator pornô bissexual e ex-namorado de Raissa Barbosa, que participou de A Fazenda 12, acabou vivenciando um momento inusitado durante uma live especial de natal da produtora de pornô gay HotBoys.

Enquanto atuava com outros atores em uma cena de sexo, um deles fez um pedido incomum para Victor. “Me chama de Raissa Barbosa, me chama?”, disse o rapaz. Surpreso, o ex da peoa rebateu: “Cala boca, p*rra“.

Em entrevista ao site Gay.blog, o ator Pytterfox, que atuou com Victor, comentou sobre a cena e disse que nada foi combinado. “Foi instantâneo. Foi a primeira vez que gravei com ele, não havia nada planejado. Por acaso fizemos a mesma live juntos”, disse ele.

Se você tem mais de 18 anos, pode conferir a cena clicando aqui.

Victor Ferraz ficou conhecido na internet durante a quarentena, por fazer lives de sexo em suas redes sociais. Durante o reality, ele declarou sua torcida para Raissa Barbosa.