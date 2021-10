Médicos da Saúde de Rio Branco podem entrar em greve ainda esta semana, diz sindicato

Os médicos que trabalham para a Saúde de Rio Branco podem paralisar suas atividades. A informação partiu do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC). De acordo com texto disparado pela assessoria de comunicação do órgão, a categoria não obteve resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco sobre a tentativa de reforma do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR).

A possibilidade de deflagração de greve deve acontecer na quinta-feira (7). “Há mais de oito meses, a Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) busca negociar com os gestores”, diz um release disparado. Para o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, ‘o prefeito Tião Bocalom chegou a prometer melhorias durante a campanha eleitoral, mas, atualmente, parece não se preocupar com as reivindicações apresentadas’.

“Há meses buscamos uma reunião com o responsável da pasta, apresentamos uma proposta, em julho, mas não houve retorno. Foram várias tentativas frustradas até que conseguíssemos realizar a entrega da minuta e, depois da apresentação, mais ninguém nos atendeu”, protestou Guilherme Pulici.

A classe pode entrar em greve por tempo indeterminado caso a secretaria não apresente uma contraproposta. “Os profissionais estão cansados de aguardar uma posição de alguém que prometeu nos atender e que afirmou que seríamos parceiros da gestão, algo que até o momento não ocorreu”, criticou o sindicalista que teme a decisão de demissão coletiva de todos os trabalhadores e a desassistência da população.

O ContilNet não conseguiu contato com a assessoria de comunicação da Semsa até o fechamento deste material. Tão logo o contato seja bem sucedido, nós atualizamos você com novas informações.