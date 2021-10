Menina de 4 anos acha que pai ‘dorme’ e cuida de irmãs por 3 dias: ‘papai está dormindo há muito tempo’

Uma criança de quatro anos se deparou com uma triste cena ao perceber que o pai estava na verdade morto enquanto ela acreditava que o homem estava apenas dormindo. A história percorreu o mundo inteiro e comoveu a muitos ao ser divulgada em diversos sites.

A menina, de identidade não divulgada, estava cuidando de suas irmãs mais novas, de dois e três anos de idade, enquanto o pai havia ido para o andar de cima da residência. Durante três dias, as crianças brincaram dentro de casa e o pai, Marco R., não retornou para o andar de baixo.

Os veículos de mídia locais disseram que Marco, que tinha 35 anos de idade, foi a óbito depois de sofrer um ataque do coração. O homem e as três filhas eram residentes do distrito de Altötting, localizado na Alemanha e o paradeiro da mãe não foi informado.

