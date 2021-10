Menina de 6 anos é atacada por jacaré ao brincar em rio e é mordida na perna

Uma menina de 6 anos foi atacada por um jacaré, na tarde deste sábado (23), em Coari, município distante 450 quilômetros de Manaus por via fluvial. Ela foi atacada na comunidade São Sebastião do Pitera, enquanto brincava no rio Solimões.

Pelo menos três mordidas do jacaré perfuraram a perna da menina, que conseguiu escapar. Ela deu entrada no Hospital Regional de Coari e passou por cirurgia com o ortopedista.

Segundo o Boletim Médico, a paciente tem estado de saúde estável. Ela segue internada sob cuidados da ortopedia e pediatria e não corre risco de morte.