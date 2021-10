Menos de 40% dos casos de homicídio no Acre são solucionados, diz instituto nacional

O Instituto Sou da Paz divulgou nesta semana o resultado de um estudo intitulado “Onde mora a impunidade?”, tratando dos índices de homicídios esclarecidos em todos os estados do Brasil.

Os dados coletados entre 2015 e 2016 mostram que o Acre tem apenas 34,6% dos seus casos de homicídio resolvidos. No último ano, apenas 4 unidades (a saber: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul – o último com 73,2%) obtiveram índice maior que 50%.

A pesquisa é baseada em informações cedidas pelos Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça Estaduais.

O Pará tem a menor porcentagem de crimes resolvidos: 10,3%.

O Acre também se destaca no cenário de casos não denunciados, com 65,4%, perdendo apenas para o Pará (92,5%) e o Piauí (75,6%). Rondônia, a unidade vizinha, teve a mesma porcentagem que o estado acreano.