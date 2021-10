Mercedes admite erro em estratégia de Hamilton no GP da Turquia

Já seria mais difícil para Lewis Hamilton chegar ao pódio no GP da Turquia no último domingo largando em 11º, após perder posições no grid por trocar parte de seu motor, mas as chances ficaram ainda mais remotas por causa do pit stop tardio que o piloto fez na prova. Mais tarde, a Mercedes reconheceu que não tomou as melhores decisões na estratégia do britânico.