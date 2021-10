Mesa Brasil Sesc e Deck realizam doações de alimentos

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre, em parceria com a Rede de Restaurantes Deck, realizou nesta quarta-feira, 6, a sexta entrega de doações de alimentos da Campanha Deck para Todos, em conjunto com o Programa Mesa Brasil.

Foram entregues 114 kits de alimentos, atendendo 114 famílias no bairro Caladinho, por meio da Igreja do Evangelho Quadrangular Caladinho, responsável por desenvolver ações sociais a comunidade que vive em situação de vulnerabilidade social. Esta é mais uma entrega realizada pela parceria Programa Mesa Brasil Sesc e o Deck, resultado da campanha Deck para todos: Um Prato por outro prato, em que, na compra de um prato de comida, é doado outro, chegando à marca de 40 mil refeições doadas.

Foram doadas 6 toneladas de alimentos, beneficiando 648 famílias, por meio das instituições assistidas pelo programa, durante seis meses de campanha.

O Sesc no Acre agradece à Rede Deck pela valorosa iniciativa e colaboração das doações às famílias carentes na complementação das suas refeições, sendo uma empresa que faz toda diferença, frente a responsabilidade Social nesta rede de solidariedade.

Fotos: Assessoria