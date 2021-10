Mesmo em queda nas mortes por covid, AC tem 3º menor menor número de vacinados no país

Embora o Acre apareça em queda no cenário de novas mortes ocasionadas pela covid-19, a partir do levantamento feito pelo consórcio nacional de veículos de imprensa, sua realidade quanto à vacinação da população não é tão positiva.

Os dados atualizados do jornal O Globo mostram que o Estado tem a terceira menor quantidade de pessoas vacinadas entre todas as unidades do país. 59,45% da população receberam apenas a primeira dose. Quando se trata no número de populares completamente imunizados, o dado cai para 33,94%.

O Acre só perde para o Pará (51,21%) e Roraima (50,84%). São Paulo está no topo do ranking, com 79,64% que receberam a 1ª dose.

O Governo do Estado já recebeu da união o total de 1.015.363 vacinas, chegando a R$ 40,9 milhões em investimento. 850.309 doses já foram aplicadas.