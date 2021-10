Michelle Bolsonaro canta sertanejo em festa de Mario Frias; veja o vídeo

A primeira-dama Michelle Bolsonaro mostrou a voz em um karaokê durante o aniversário do secretário especial da Cultura, Mario Frias. Na noite de ontem, ela apareceu nas redes sociais de amigos cantando sertanejo.

A música escolhida por ela foi “Idas e Voltas”, da dupla Matogrosso & Mathias. Michelle esteve no local acompanhada do amigo, maquiador e influencer bolsonarista Augustin Fernandez.

Em outros trechos compartilhados no Instagram, Frias aparece cantando com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Além deles, estiveram presentes os ministros Anderson Torres (Justiça), Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União) e Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União).

Antes da festa à noite, Michelle foi ao aniversário de um ano de Geórgia, filha do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) com a psicóloga Heloísa. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no entanto, não esteve em nenhum dos eventos. Ele está passando o feriado em Guarujá, no litoral paulista.