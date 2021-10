Michelle discute criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara: “Luta por igualdade”

Na Tribuna Popular desta quinta-feira, 14, a vereadora e vice-presidente do parlamento municipal, Michelle Melo (PDT), apresentou o Projeto de Resolução sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Rio Branco.

Esta Procuradoria nada mais é que um órgão independente e contará com o suporte de toda a estrutura da Câmara, sem vínculos com outro órgão da Casa. O cargo não será remunerado e não conflita com os cargos da Mesa Diretora nem com o da Presidência.

A Procuradoria da Mulher será constituída por uma das vereadoras do atual exercício e será levantada como procuradora pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco para presidir o cargo, onde seguirá por dois anos, assim, realizando a troca no início da legislatura.

“Essa luta da causa da mulher é apenas por igualdade. Não há necessidade em dizer que homens ou mulheres são melhores ou piores, nós precisamos de igualdade. Quanto mais tivermos nos parlamentos, mais igualitário tende a ser o país”, diz a parlamentar.

O objetivo é fiscalizar as políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero e receber denúncias sobre violência e ataques aos direitos das mulheres. Também fará parte de comissões específicas de mulheres, eventos, representatividade às mulheres no segmento legislativo, dando ênfase nas datas alusivas voltadas para o público feminino e fiscalizar denúncias no meio municipal.