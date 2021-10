Minas rescinde contrato com central Maurício Souza

O jogador estava afastado das atividades do clube desde ontem e também foi multado. As ações aconteceram após pressão dos patrocinadores para que o Minas tomasse “medidas cabíveis” em relação às postagens do central em sua rede social.

Maurício Souza não é mais atleta do Minas Tênis Clube. O clube confirmou a rescisão de contrato com o atleta nesta quarta-feira. A decisão aconteceu após a repercussão, nos últimos dias, das postagens de teor homofóbico realizadas pelo atleta.

