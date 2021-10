Ministério Público do Trabalho vai investigar assédio moral a acreano que trabalha no Carrefour de CG

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) instaurou procedimento investigatório para apurar a denúncia contra supervisora suspeita de humilhar um funcionário no Carrefour de Campo Grande.

De acordo com informações da imprensa local, cedidas pelo órgão, a empresa já é investigada pela prática de assédio moral. “Após a distribuição da notícia de fato, o procurador responsável terá 30 dias para coleta de provas, que podem ser prorrogados por mais 90 dias”, disse o TOP Mídia News, site local.

O caso

Gerente do setor de Eletro do Carrefour foi gravada humilhando o acreano Pedro Henrique, 23 anos. Ela o obrigou a limpar o chão.

O vídeo foi filmado por uma cliente, que Pedro não conhece, e teria se revoltado com a situação. A vítima diz que a cena teria ocorrido no dia 28 de setembro.

