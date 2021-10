Ministra Damares dá carona a 7 parentes de Michelle Bolsonaro em viagem oficial para SP

Em nota, a assessoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou que considera não ter havido “qualquer irregularidade no transporte da comitiva”. “A referida missão oficial teve o propósito de cumprimento de agendas da ministra Damares Alves (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) e do ministro Gilson Machado (Ministério do Turismo) entre outras autoridades, em São Paulo”, diz o texto da nota (leia a íntegra ao final desta reportagem). Consultado, o Palácio do Planalto, não tinha dado resposta até a última atualização desta reportagem.