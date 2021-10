Mirella mostra seu look ousado do dia e dispara: “A vida é deixar acontecer”

Mirella deu o que falar na tarde desta segunda-feira (18). A celebridade divulgou um clique em que aparece em seu closet mostrando o look do dia e, claro, sendo extremamente elogiada por sua legião de fãs.

“Pra que se prender se a vida é deixar acontecer”, escreveu na legenda da publicação.

Após anunciar o fim de seu relacionamento com Helisson Dias, a modelo fitness Juju Salimeni abriu o jogo sobre sua personalidade e revelou que não se desapega tão facilmente, embora tenha engatado uma nova relação rapidamente.

Em seu Instagram, ela afirmou que planeja suas decisões com antecedência e, portanto, só as comunica depois: “Não, pelo contrário! Eu demoro demais para tomar decisões justamente porque sou muito apegada. Tenho o péssimo defeito de guardar mágoas, aceitar quietas coisas que não me fazem bem e ficar remoendo situações. Daí eu penso, penso, sem demonstrar nada. De repente eu decido e dou um basta. Por isso as pessoas acham que eu mudei ‘do nada’. Mas eu já estou planejando há muito tempo”, explicou.