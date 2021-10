Miss Universo Acre: competição acontece nesta quinta e tem transmissão exclusiva ContilNet

O Miss Universo Acre acontece no Gran Reserva e você pode conferir todo o luxo e riqueza do evento através das nossas redes sociais. A transmissão acontece, ininterruptamente, no YouTube e Facebook. No Instagram, você confere flashes ao vivo dos melhores momentos do evento.

Para a sócia-proprietária e diretora de Jornalismo do ContilNet, Wania Pinheiro, a parceria é motivo de orgulho. “O que faz o sucesso do ContilNet é levar informação de qualidade e em primeira mão. Graças ao trabalho árduo de nossa equipe, e ao valor que damos ao Acre e aos acreanos, somos hoje um sucesso absoluto em acesso e reconhecimento de marca. É motivo de muito prazer e orgulho apoiar e incentivar o Miss Universo Acre”, comemora.

Toda a logística de transmissão foi pensada pelo colunista e expert em criação do site, Douglas Richer. “Sempre é um prazer poder estar ajudando a compartilhar sonhos! Essa é a missão do site ContilNet no Miss Universo Acre 2021. Ajudar na transmissão do evento tem sido um desafio prazeroso. Wania, Marina e Meyre estão alinhadas na missão de levar toda magia do desfile até as casas dos acreanos pelas redes sociais do site ContilNet”.

A expectativa para o evento é positiva, e Douglas comemora a parceria. “Tenho certeza que o evento vai ser incrível, e estou realizado em poder compartilhar essas novidades com todos nossos leitores. A transmissão vai ser ao vivo nas redes do site, e acessível a toda população acreana. O ContilNet inova e faz história no entretenimento acreano”.

O Miss Universo Acre começa a partir das 19 horas – hora local – e a transmissão exclusiva você confere no nosso site e nas nossas redes sociais.