Modificado, Galo Carijó recebe o Aquidauanense-MS pela Copa Verde

Único representante acreano vivo na disputa da Copa Verde 2021, o Atlético-AC recebe nesta quinta-feira (20), em jogo único das oitavas de final da Copa Verde, o Aquidauanense-MS.

Com várias baixas em relação ao time que disputou o Campeonato Acreano 2021 e ainda com a presença do treinador de goleiros Dorielson Mendes na função de comandante interior da equipe, após a saída do técnico Zé Marco, o Galo Carijó sonha em surpreender os visitantes.

O setor defensivo celeste é o mais vulnerável com a saída dos jogadores para a estreia na Copa Verde 2021. O clube não poderá contar com o lateral direito Thomas, assim como a dupla de zaga formada por Lelo e Reginaldo. Os volantes Léo Bahia e Renato aumentam a lista de jogadores que deixaram o Galo Carijó. Outras duas baixas importantes são dos atacantes Daniego e Digão, o segundo transferido para o Rio Branco e o primeiro lesionado.

Com 20 jogadores à disposição, o time celeste encerrou sua preparação para o duelo contra a equipe do Aquidauanense-MS na manhã desta quarta-feira (20), no CT Adauto Frota.