Morre Geraldo Brindeiro, ex-PGR, vítima de complicações da covid

Morreu hoje, aos 73 anos, o jurista Geraldo Brindeiro, ex-procurador-geral da República durante quase a totalidade do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Ele foi vítima de complicações da covid-19, segundo a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

Brindeiro foi indicado por FHC como procurador-geral da República em 1995, no primeiro ano de governo do tucano, e teve o mandato renovado por três vezes, ficando no posto até 2003, no início do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

