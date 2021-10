Morre Osvaldo Português, um dos mais conhecidos pecuaristas do Acre

Morreu na noite desta quinta-feira (14), em Goiania, o pecuarista Osvaldo Ribeiro, conhecido como Osvaldo Português. Vítima de um infarto fulminante, Português foi um fazendeiro muito conhecido no Acre e já vinha enfrentando problemas cardíacos há algum tempo.

O velório de Osvaldo Ribeiro será em Rio Branco, mas ainda não há informações de horário, local e data.

A informação foi dada pelo neto do pecuarista, o advogado Neto Ribeiro, que escreveu um emocionatge texto para o avô:

“Sempre imaginei como e o que faria no dia que essa hora chegasse. Inúmeras as vezes me preparei e tentei preparar os nossos. Mas o senhor, com garra e vontade de viver descomunal sempre vencia. Driblava os piores prognósticos e surpreendia a todos. Não foram poucas as equipes médicas que o senhor surpreendeu. Mas a vida prega peças… quando menos esperávamos, quando víamos a estabilidade da tua saúde e quando achávamos que teu coração guerreiro suportaria ainda alguns janeiros, ele simplesmente parou. Súbito, sem chance de retorno. E ironia do destino, no dia dedicado à pecuária nacional o Acre perde um dos seus pioneiros. Perde o Acre, perde a pecuária, mas perdemos nós, o pai, o avô, o tio, o homem que acima de tudo era família e pela família. A nós restará a saudade, as boas lembranças e a certeza de que temos a obrigação de dar continuidade ao teu legado. Obrigado por tudo! E vô, um dia vou escrever a tua história. Ela é digna de ser contada para tua descendência. E cuida bem da vó aí… ou melhor, deixa de ser turrão um pouquinho e a deixa cuidar de ti agora. Te amaremos para além desta vida”.