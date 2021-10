Morre Toinho, ex-meia campeão acreano pelo GAS em 1967

O futebol acreano perdeu na noite desta quinta-feira (28), o ex-jogador Antônio Soares de Assis, conhecido por Toinho, campeão acreano de 1967 pelo extinto Grêmio Atlético Sampaio (GAS), e pai do ex-atacante estrelado Gil.

Sr. Toinho tinha 85 anos era contador de ofício. De acordo com a família, sua morte foi em decorrência de falência hepática fulminante (ele era portador de hepatite). Sr. Toinho era viúvo da ex-vereador petista Maria Antônia Soares de Assis e deixou quatro filhos: Gilvandro, Narciso, Antônio Júnior e Luciano, além de oito netos e dois bisneto.

Natural de Xapuri-AC, Sr. Toinho chegou a vestir nas décadas de 1950-1960 as camisas do Paysandu-PA, Amapá, Santana e, posteriormente, da equipe acreana do Grêmio Atlético Sampaio (GAS). De acordo com o filho Gilvandro Soares de Assis, no time amapaense do Santana ele chegou a ser ídolo e tinha como principal característica os dribles desconcertantes usando a perna esquerda. “Meu pai conquistou títulos importantes por onde passou. Era um jogador diferenciado para a época”, pontuou o filho.

A família Soares de Assis sempre foi um celeiro de bons jogadores, não limitando apenas ao futebol do Sr. Toinho. O irmão dele, o ex-atacante Jerico brilhou no Independência-AC da década de 1970. Uma década depois, o filho mais velho, o ex-atacante Gilvandro Soares de Assis, o Gil, fez sucesso na base e também na equipe principal do Rio Branco-AC. Os sobrinhos Dim, Ley e Nego não deixaram por menos ao vestir as camisas de clubes de ponta do futebol acreano nas décadas de 1980 e 1990.

Gil, emocionado, resumiu a trajetória do pai numa única frase: o bem maior dele sempre foi a família.

O sepultamento do Sr. Toinho ocorre na tarde desta sexta-feira (29) no Cemitério São João Batista.