Morte chega à casa de Cleo e o marido e famosa lamenta: ‘Mamãe te ama pra sempre’

A atriz e cantora Cleo é bastante ativa na internet. Ela frequentemente compartilha momentos de sua vida profissional e pessoal com os seguidores. Nesta semana, a famosa deu uma triste notícia aos fãs através de uma de suas redes sociais.

Por meio de seu perfil oficial do Instagram, Cleo Pires, que agora se identifica apenas como Cleo, comunicou aos seus mais de 18 milhões de seguidores sobre a partida de alguém muito querido de sua casa, um cãozinho de estimação.

Na rede social, Cleo compartilhou um vídeo no qual aparece brincando com o cachorro, a quem ela e o marido deram o nome de Shiva. Na legenda da publicação, a artista escreveu: “Mamãe te ama pra sempre“.

O marido de Cleo, o empresário Leandro D’lucca, com quem a filha de Fábio Jr. se casou em julho deste ano, também comoveu as redes sociais ao desabafar sobre o falecimento do animal de estimação do casal na última quinta-feira (07/10).