Motoboy tenta se jogar da Ponte Metálica e acaba convencido a não pular pelo Corpo de Bombeiros

O motoboy identificado como “Penteado” tentou se jogar da Ponte Jucelino Kubitschek, mas conhecida como Ponte Metálica, na noite desta terça-feira (19), próximo ao Novo Mercado Velho, na área central de Rio Branco.

Segundo informações de amigos do motoboy, a vítima poderia estar passando por algum tipo de dificuldade e aparentemente estava depressivo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 2° Batalhão foi acionada e esteve no local. Com muito diálogo, o homem desistiu de pular e se entregou para a guarnição dos Bombeiros.

A família de “Penteado” estava no local visivelmente abalada e não quis falar com a imprensa, mas deu o total apoio ao jovem.

Os militares do Corpo de Bombeiros retiraram o motoboy do local após o salvamento e encaminharam o rapaz para receber auxílio médico.