Motociclista é esmagado por caminhão-pipa em acidente no Acre

Uma colisão entre um caminhão-pipa e uma motocicleta tirou a vida do motociclista Werlisson Souza da Silva, de 29 anos, na manhã desta sexta-feira (15/10). O acidente correu no cruzamento da rua Boaventura com a travessa Alvorada, no bairro Vitória, em Rio Branco (AC). As informações são do portal Ac24Horas.

Segundo a polícia, Werlisson dirigia uma motocicleta modelo Honda Titan no sentido centro-bairro, quando, ao fazer o cruzamento, colidiu com um caminhão-pipa de cor branca, que trafegava no sentido bairro-centro, que fez uma conversão à esquerda na entrada da travessa Alvorada.

Com o impacto, o motociclista foi parar embaixo do caminhão, sendo esmagado pelas rodas do veículo. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ele já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pelos agentes da Polícia Militar do Batalhão de Trânsito para os trabalhos da perícia. O motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.