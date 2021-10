Motorista alcoolizado invade pista contrária, colide com moto e deixa mulheres desacordadas em rua de Rio Branco

Duas mulheres identificadas como Angela Angélica Souza Oliveira, 35 anos e Lucineia Alves da Costa, 44, ficaram feridas em um acidente na noite desta segunda-feira (11), na rua Ipanema, no bairro Village Maciel, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Angela e Lucineia trafegavam em uma motocicleta modelo Biz 125, de cor azul, no sentido bairro-centro, quando foram atropeladas por um carro modelo Honda Civic, que estava sendo dirigido por Wilson de Melo Luna, 50 anos. O veículo invadiu a pista contrária e colidiu com a moto das mulheres, que foram arremessadas no para-brisa do carro e caíram desmaiadas no asfalto.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e encaminharam as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Segundo o Samu, as vítimas sofreram fraturas expostas, ambas na perna esquerda.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Segundo a polícia, o motorista do Civic aparentava estar embriagado e foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis. Na delegacia Wilson fez o teste do bafômetro e o resultado foi positivo.

O carro foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran) e a motocicleta foi levada por familiares das vítimas.

Fotos: ContilNet