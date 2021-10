Motorista, enfermeiro, assistente de vendas e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (14), oito vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para supervisor de varejo, assistente de vendas, especialista em marketing, motorista interestadual, vendedor, técnico de segurança do trabalho, webdesigner e enfermeiro.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Supervisor de varejo na “Americanas” em Senador Guiomard: Atender os clientes de nossas lojas e inspirar a equipe a realizar um atendimento com excelência, gerenciar o desempenho da loja e garantir os melhores resultados de vendas dos departamentos, realizar e avaliar a exposição e a precificação dos produtos, garantir a organização do estoque seguindo as práticas da companhia, dentre outros. É preciso ter graduação completa em Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Estatística, Física e Matemática.

– Assistente de vendas na “Multiplicidade Moda Urbana”: Ser responsável gerenciar potenciais clientes, organização para lidar com as publicações do Journal of Sustainable Urban Mobility, agendar e realizar o relacionamento com cliente, elaboração de propostas comerciais, negociar e fechar vendas. É preciso ter ensino superior completo nas áreas de Administração, Marketing, Biblioteconomia, Comunicação ou afins, proatividade e curiosidade, vivência em venda, poder de negociação e argumentação, boa fluência verbal, escrita e habilidades de comunicação. Desejáveis: Espanhol, Inglês. Benefícios: Vale alimentação R$: 430,00 32 horas semanais de segunda-feira a quinta-feira, tendo a sexta-feira livre. Para se inscrever, basta clicar aqui.

– Especialista em Marketing de Conteúdo na “Alicerce Educação”: Ter graduação completa em Comunicação, Publicidade, Marketing, Jornalismo Relações Públicas ou áreas relacionadas, experiência no relacionamento com cliente, desde o briefing até a entrega do projeto, experiência em soluções customizadas para marcas, estratégia criativa: Responsável pelo desenvolvimento da estratégia de conteúdo de acordo com objetivos da marca e apresentação para o cliente, gestão de projeto junto a produtoras externas e/ou freelas, dentre outros.

– Motorista Interestadual na “Bemol”: Coordenar o carregamento do veículo, observando o embarque e desembarque das mercadorias, de acordo com a rota, supervisionar o serviço dos colaboradores no momento da entrega, visando garantir a qualidade dos serviços prestados e a satisfação do Cliente, realizar os serviços de abordagem ao Cliente no local da entrega, confirmando se a mercadoria está correta e autorizando o desembarque das mercadorias, vistoriar cargas, além de verificar documentação do veículo e da carga, controlando e registrando todos os procedimentos, realizar transporte de carga. Formação escolar: Ensino Médio (completo ou cursando), experiência anterior na função, carteira de Habilitação – categoria “E”, e experiência em condução de veículos de grande porte. Para se candidatar, basta clicar aqui.

– Vendedor na “Casa da Sogra”: Atender com simpatia, cordialidade e profissionalismo, aos clientes que procuram a loja, empregando todo o seu esforço para efetuar a venda do produto que o cliente está procurando, apresentando outros produtos relacionados ou não com o que foi solicitado. Para se candidatar, basta clicar aqui.

– Técnico de Segurança do Trabalho na “Acre Beer Transportes”: Dedica-se exclusivamente à Ambev, especializada no transporte de bebidas com sede em Rio Branco, Acre. É preciso ter formação em Técnico em Segurança do Trabalho, domínio do pacote Office, habilitação categoria, recomendado experiência no segmento de logística/transporte e senso de responsabilidade. Para se candidatar, basta clicar aqui.

– Webdesigner [home office]: Criar layout/interface estética e funcional, práticas padrão de HTML/CSS/JAVASCRIPT. Integrar dados de vários serviços de Front-end e bancos de dados, reunir e refinar especificações e requisitos com base em necessidades técnicas. É preciso ter Comunicação Social e áreas relacionadas. Envie um e-mail com seu currículo para [email protected].

– Enfermeiro especialista em terapia intensiva no “Hospital Santa Juliana”: Necessário nível superior em enfermagem, especialização em terapia intensiva, registro no conselho de classe, desejável experiência na área. Para se candidatar à vaga, clique aqui.