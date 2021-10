Motorista foge de blitz e bate o próprio veículo no muro de residências em Rio Branco

Uma mulher ainda não identificada fugiu de uma blitz da Álcool Zero, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, na madrugada desse domingo (17), e acabou batendo no muro de duas casas no Bairro 6 de Agosto.

Segundo informações da polícia, a motorista que estava alcoolizada havia sido parada na blitz, e como estava visivelmente alterada, entrou no veículo e fugiu da abordagem. Na fuga a mulher entrou no bairro 6 de Agosto e acabou batendo no mudo de duas residências e em seguida fugiu do local.

Ainda segundo a polícia, a condutora já tinha sido identificada e mesmo ela se recusando a fazer o teste do bafômetro e fugindo da Blitz, foi multada pelo crime.

A Polícia Militar fez buscas, mas não conseguiu localizar a motorista. O veículo estava sem a roda traseira e sem parte da lataria devido a colisão. O carro foi guinchado e encaminhado para o Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).