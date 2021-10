Motorista perde controle, capota em ladeira e fica preso às ferragens de carro no Acre

Emanuel Oliveira dos Santos, 25 anos, e Sebastião Feitosa de Melo, 30 anos, ficaram gravemente feridos após um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado (9), na Avenida Mâncio Lima, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, os homens estavam em um veículo que descia a ladeira, quando o carro apresentou problemas nos freios. Em seguida, o veículo ficou desgovernado e bateu em uma lixeira e em seguida parou em um toco na frente de uma barbearia.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros tirando umas das vítimas de dentro do veículo. Já a outra vítima ficou presa às ferragens, sendo necessária a presença de militares do Corpo de Bombeiros, que usaram equipamentos conhecido como desencarcerador para liberar a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, dando os atendimentos necessários para as vítimas que em seguida foram encaminhadas ao Hospital do Juruá, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Após os trabalhos da perícia o veículo foi removido por um guincho.

O caso segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.