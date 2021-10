Motorista realiza conversão proibida, colide contra motociclista e causa acidente grave em Rio Branco

O motociclista Jefferson de Araújo Freitas, 34 anos, foi vítima de uma acidente de trânsito, na noite deste domingo (10), no Cruzamento da Avenida Ceará com Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, Jefferson trafegava sentido bairro/centro em uma motocicleta modelo Factor de cor preta e placa NAG 4679, quando acabou colidindo com um carro modelo Duster, de cor prata e placa OVG 4B07, que trafegava sentido centro-bairro e tentou fazer uma conversão proibida, tentando sair da Avenida Ceará e entrar na Avenida Getúlio Vargas, em sentido à Prefeitura de Rio Branco.

O motociclista foi arremessado e na queda bateu violentamente a cabeça contra o solo. O outro motorista do veículo, que não quis se identificar, permaneceu no local e aguardou a chegada do Policiamento de trânsito, que tentou fazer exames do bafômetro, mas o homem acabou se negando e foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla), por suspeita de estar alcoolizado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, com uma fratura no maxilar.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A moto e o veículo foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.

Fotos: ContilNet