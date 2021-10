Motorista sem cinto de segurança bate caminhonete em cerca, é lançado do veículo e morre

Um homem de 59 anos morreu em acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (26), na MS-010, entre Campo Grande e Rochedo.

Segundo o registro policial, testemunhas contaram que a vítima perdeu o controle da direção da caminhonete que conduzia, saiu da pista e bateu em uma cerca. Como não usava cinto de segurança, com o impacto foi lançada do veículo e morreu no local.

Testemunhas chamaram o Corpo de Bombeiros, mas quando os militares chegaram, o motorista já estava morto. Dentro da caminhonete foram encontradas latinhas de cerveja vazias.

O veículo seguia no sentido Rochedo – Campo Grande quando o acidente aconteceu. O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente com vítima fatal provocado pela própria vítima.