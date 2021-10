MP define data de eleição para lista tríplice e até dezembro Gladson deverá escolher novo Procurador-Geral

Foi publica esta semana, no Diário Oficial do Ministério Público do Acre, as regras que estabelecem as resoluções regulamentadoras para eleição dos membros que comporão a lista tríplice para escolha do Procurador-Geral de Justiça, para o biênio 2022/2024.

A eleição será realizada no dia 26 de novembro de 2021. A Comissão Eleitoral será composta pela procuradora de Justiça Dra. Gilcely Evangelista de Araújo Souza (presidente), pelo promotor de Justiça Dr. Adenilson de Souza (membro), pelo promotor de Justiça Dr. Francisco José Maia Guedes (secretário), e como suplentes, o procurador de Justiça Dr. Sammy Barbosa Lopes e pelos promotores de Justiça Dr. Carlos Augusto da Costa Pescador e Dra. Vanessa de Macedo Muniz, devendo a presidente deste Órgão Colegiado expedir o ato designatório.

Depois da votação, a lista é remetida à procuradora-geral, Kátia Rejane, que encaminha a lista tríplice ao governador do Estado, Gladson Cameli, que tem 15 dias para fazer a nomeação. O mandato de procurador-geral é de dois anos, podendo ser renovado por igual período, após novo processo eleitoral, sendo assim, a atual procuradora Kátia Rejane será substituída, já que está em seu segundo mandato e não poderá concorrer.