MPAC inaugura unidade ministerial de Plácido de Castro

Abrindo o calendário de entrega das obras referentes aos compromissos assumidos em sua gestão, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, entregou nesta segunda-feira, 04, a unidade do Ministério Público do Acre na cidade de Plácido de Castro.

O evento teve a presença do governador Gladson Cameli e de representantes do Tribunal de Justiça do Acre, Defensoria Pública do Acre, Assembleia Legislativa do Acre, Prefeitura de Plácido de Castro, Exército Brasileiro, Polícia Militar do Acre, Polícia Civil do Acre, Câmara de Vereadores, além de membros e servidores do MPAC.

A chefe do MP acreano destacou que o projeto de estruturação do MPAC no interior do estado visa melhorar o desempenho das atividades funcionais de membros e servidores, a fim de atender da melhor forma o cliente prioritário da instituição, ou seja, o cidadão. Além de Plácido de Castro, a gestão também está avançando na entrega de das unidades de Senador Guiomard, Manoel Urbano, Xapuri, Assis Brasil e Porto Acre.

“Colho mais esse resultado com alegria e uma gratidão imensa por todos aqueles que toparam comigo, de forma muito comprometida e responsável, o desafio de conduzir a atuação do MPAC nesses dois biênios. Aos que aqui ficarão para conduzir esse trabalho, o meu desejo é de que aproveitem as novas instalações e façam um trabalho exemplar, com a máxima dedicação, pois é isso que o nosso cliente prioritário, o cidadão, merece receber do Ministério Público”, disse a procuradora-geral.

Vencendo em meio aos desafios

A chefe do MP acreano também fez uma fala agradecendo o empenho da equipe que a acompanha ao longo de sua gestão e que esteve diretamente envolvida na obra de construção da unidade ministerial de Plácido de Castro. Entre os destaques, reforçou seus agradecimentos ao secretário-geral do MPAC, promotor de Justiça Rodrigo Curti.

“Além de não ter poupado esforços para que chegássemos a esse momento de inaugurar a obra ainda este ano, o doutor rodrigo também é o responsável por conduzir um grande projeto de modernização de equipamentos e sistemas tecnológicos na nossa instituição, que muito contribuiu para a melhoria, o aperfeiçoamento, o treinamento, a celeridade e a qualidade do trabalho que prestamos à justiça e a sociedade. Por tudo isso e muito mais, eu registro a minha gratidão por todos os resultados que o seu perfil de gestor comprometido tem trazido à nossa equipe e, principalmente, ao Ministério Público”, disse a PGJ.

O secretário-geral do MPAC, Rodrigo Curti, frisou seu compromisso com a instituição e lembrou os esforços empreendidos para dar vida ao projeto, mesmo em meio a um cenário de desafios. “Mesmo em plena pandemia e em meio a todos os desafios impostos por ela, conseguimos, através dos esforços da nossa equipe, construir essa unidade. A doutora Kátia Rejane e toda a nossa equipe envolvida está de parabéns. Quem ganha é a sociedade”, disse.

Em benefício da população

A unidade ministerial de Plácido de Castro conta com mais de 300 metros quadrados de instalação, tendo um projeto moderno e inovador, pensado para atender a população com conforto, qualidade e segurança. O promotor de Justiça, titular da Promotoria de Plácido de Castro, José Lucivan Nery, destacou a importância da unidade para o trabalho do MPAC com a população placidiana.

“A doutora Kátia tem essa visão de futuro para a instituição, vindo a estruturá-la e dar melhores condições de trabalho para os seus membros e servidores e a população, que merece receber um serviço com qualidade. A Promotoria ficou ampla, moderna, todos os equipamentos e móveis são novos e com um auditório moderno onde poderemos ceder, inclusive, o espaço do auditório para demandas da população”, disse o promotor.

O governador Gladson Cameli parabenizou o MPAC pela iniciativa e agradeceu a instituição por ter sido uma grande parceira do Poder Executivo na gestão da crise gerada pela pandemia da Covid-19. “O Ministério Público é um grande parceiro do governo nas ações que beneficiam a nossa população. A presença do Estado de Direito para a nossa população é fundamental, porque o que as pessoas querem é aquilo que a elas é assegurado pela constituição”, disse o governador.

Homenagem

A unidade Ministerial de Plácido de Castro leva o nome do procurador de Justiça Francisco Matias de Souza, falecido em junho deste ano. O membro do MPAC exerceu o cargo de corregedor-geral do Ministério Público do Acre entre os anos de 1995 e 1999. Já aposentado de suas funções ministeriais, deixou contribuições importantes para o aperfeiçoamento da Instituição em prol da sociedade acreana.

Representando a família do procurador homenageado, estiveram presentes para receber a placa de homenagem, a esposa Marilda Maia de Souza, a filha Kiyomi Nishizawa de Souza, além de outros parentes e amigos da família. “Agradeço muito ao Ministério Público, à doutora Kátia Rejane por essa homenagem. Meu esposo se dedicava muito ao Ministério Público e se sentia muito feliz e honrado por servir a essa instituição”, agradeceu a esposa.

A PGJ disse que o procurador Francisco Matias ajudou a construir os 58 anos de história do Ministério Público do Acre e está marcado na memória da instituição. “Toda vez que olharmos para essa Promotoria e todo o benefício humano e de justiça que ela traz à sociedade, iremos nos lembrar do nome do doutor Francisco Matias e da atuação exemplar que ele dedicou ao Ministério Público”, externou a PGJ.