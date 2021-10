Mulher de Roberto Justus surpreende ao revelar se ganha mais do que o marido

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, surpreendeu a todos ao aceitar responder à pergunta de um internauta acerca da sua vida financeira. Ao abrir uma caixinha nos Stories do Instagram, a loira foi questionada sobre o seu faturamento ser maior do que o do marido.

“Que tudo o que vocês escrevem se torne realidade, amém! Faturo menos do que o meu marido, não tenho como e nem quero competir com a vida financeira e profissional dele. Ele sempre estará à frente me guiando, me apoiando e às vezes reclamando que eu trabalho demais“, disse ela ratificando que “fatura menos“.

Na mesma mensagem ela encheu o amado de elogios e deu a entender que é digno de todo sucesso conquistado.

“Ele é um poço de inteligência e experiência profissional! Se eu conquistar metade do que o que ele fez na vida, vou estar imensamente feliz e orgulhosa! Mas confesso que cheguei mais longe do que eu sonhava. Só que agora meus sonhos aumentaram“, pontuou.

Recentemente, Ana se viu na necessidade de conscientizar seus seguidores acerca do cansaço provocado pelas demandas do dia a dia. Segundo ela, é preciso compreender que todos têm limites que devem ser respeitados.

“Sempre me perguntam: ‘Como você faz para dar conta de tudo?’. Gente, não dou. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que ter prioridade. Algumas coisas ficam abandonadas e depois a gente busca de novo, e abandona de novo. Não dá para fazer tudo“, garantiu.

Em seguida, exemplificou sua fala: “Vejo algumas amigas que vejo que às vezes ficam tentando dar jeito de tudo e ficam se matando. Então, eu falo: ‘Tira essa capa de Mulher Maravilha, porque só tem no cinema e nos filmes’. Na vida real a gente precisa aprender a fazer o que dá. O que não dá, paciência, a gente deixa para lá. Tem que aprender a ser mais desapegada com as coisas“.

Para finalizar, a influenciadora revelou que este pensamento veio após o nascimento da sua filha com o famoso, a pequena Vicky.

“Eu não era, era uma pessoa super estressada. Ainda sou, sou super estressada e perfeccionista, mas estou tentando aprender a ser diferente, tentando aprender que a gente não tem o controle de tudo e está tudo bem. Está tudo certo, o importante é que a vida vai andando. Às vezes por coisa pequenas a gente se estressa e não vale à pena. É difícil pra mim agir assim, mas estou tentando“, encerrou.

Confira: