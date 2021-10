Mulher descobre que dormia ao lado de cadáver há dois meses

OHalloween, mais conhecido como “Dia das Bruxas”, é comemorado no dia 31 de outubro, mas ao longo de todo este mês, é comum ouvirmos histórias macabras e assustadoras. De um lado, pura ficção. Do outro, pessoas que vivenciam fatos, no mínimo, horripilantes.

Uma mulher, identificada como Reagan Baylee, compartilhou nas redes sociais uma história assustadora. Ela revelou que estava dormindo ao lado de um cadáver há pelo menos dois meses, sem sequer saber que havia uma pessoa morta ali.

Baylee morava sozinha em uma casa quando começou a perceber um cheiro estranho, que a fazia passar mal. Após tentar saber o que estava acontecendo, ela acabou descobrindo que se tratava de um corpo em decomposição.

“Eu estava tendo dores de cabeça, não estava dormindo durante a noite e me sentia muito enjoada. Honestamente, todos nós meio que passamos por isso. Eu me sentia um pouco solitária e ficando um pouco louca na quarentena, assim como todo mundo”, justificou ela, em uma publicação no Tik Tok, que já possui mais de 8,5 milhões de visualizações.

Ela achou que não estava bem por conta da pandemia da Covid-19, porém, com o cheiro cada vez mais forte, além de insetos e aranhas aparecendo em seu apartamento, Baylee achou melhor acionar a proprietária do imóvel. O namorado da jovem também chegou a passar mal por conta do forte odor.

“Comecei a pensar que o cachorro do vizinho tinha morrido ou que algo tinha acontecido. Fiquei preocupada, mas a proprietária disse que ela não poderia simplesmente incomodar outros moradores”, contou a jovem, que decidiu acionar a polícia. “Consultei a polícia e eles me disseram que após 48 horas, se a proprietária não resolvesse, eu poderia chamá-los novamente. E foi aí que as coisas ficaram loucas. Senti que eu estava em uma missão porque ninguém estava me ouvindo”.

Depois de muita insistência, Baylee conseguiu convencer a proprietária do imóvel a enviar um funcionário da manutenção até o local, mas o cheiro era tão forte, que ele nem conseguiu subir as escadas “e começou a vomitar”.

“Ele arrancou a máscara e disse ‘vou pegar a chave mestra, alguém está morto’. Eu imediatamente comecei a surtar porque pela primeira vez em semanas, eu não me senti louca”, relatou a jovem.

A moça decidiu chamar a polícia novamente. Assim que os agentes entraram no local, avistaram um cadáver. Segundo Baylee, uma grande quantidade de insetos saiu do lugar. “Para encurtar a história, eles disseram que este foi o pior corpo decomposto que eles já encontraram e que eles já tinham visto muitos corpos assim. Não vou entrar em detalhes, mas já era praticamente um esqueleto”, finalizou.