Mulher do jogador Hulk Paraíba surge na piscina com peça colorida

Hulk Paraíba sempre que aparece com a mulher Camila Angelo, vira motivo de elogios. Há algum tempo, o craque de futebol divulgou uma foto ao lado da loira, e ela acabou roubando toda a cena. Na ocasião, a médica surgiu com um biquíni apertadinho, que deu o que falar e ganhou zoom.

“Tem sido lindo compartilhar a vida ao seu lado, minha esposa e melhor amiga”, disse ele na legenda. Com os seios turbinados para jogo, os fãs do jogador de futebol elogiaram a profissional de saúde.

“Gente do céu, essa mulher é gata demais em todos os sentidos, esse cara tem muita sorte”, opinou um rapaz. “Rainha da beleza, olhem esse sorriso”, reparou a segunda pessoa. “Pensem em uma bicha bonita”, completou a terceira.

Contou tudo

Há alguns meses, Hulk Paraíba não aguentou ficar calado em meio aos desabafos da ex-esposa Iran Angelo, e rebateu as afirmações dela. Por meio de um vídeo, ele disse que se casou com a ex por causa de uma gravidez não planejada, e que não existia amor no casamento.