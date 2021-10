Mulher é atacada com sete golpes de faca pela vizinha

O crime de tentativa de assassinato aconteceu por volta das 23h da noite de domingo (03) na Rua Teodora Lopes, bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Josilene S. S., 31, foi esfaqueada sete vezes por uma vizinha. A mulher foi socorrida por familiares até a UPA e devido a gravidade do caso teve de ser transferida pelo Samu ao hospital João Paulo II.

A Polícia Militar foi ao local e moradores disseram que viram a mulher caída no meio da rua toda ensanguentada. Ela informou apenas que a autora do crime seria uma vizinha.

Josilene foi golpeada quatro vezes no tórax, duas no ombro e uma na perna. A acusada do crime está sendo procurada.