Mulher e bebê de 11 meses são baleados durante assassinato de dois homens neste sábado

Uma mulher de 23 anos e o filho dela, um bebê de 11 meses, foram baleados na manhã deste sábado (2), no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Eles foram atingidos no momento em que criminosos mataram dois homens a tiros no local.

Os homens tinham 23 e 21 anos, e um deles era o pai do bebê. Populares, que preferiram não se identificar, informaram que a família morava de aluguel no local há cerca de dois meses.

Conforme o capitão Wanderley Cordeiro, da Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Beija-Flor. Os criminosos invadiram a casa e executaram os dois homens, e atingiram mãe e filho com os disparos.

O capitão informou, ainda, que eles tentaram roubar o carro da família durante a fuga, mas não conseguiram. Eles seguem foragidos e ainda não foram identificados.

Mãe e filho foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Salles, e o bebê foi transferido para o Pronto-Socorro Infantil Joãozinho, na Zona Leste.

Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos dois. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção dos corpos dos dois homens e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.