Mulher é cercada e morta por cinco bandidos durante assalto no litoral de SP

Uma mulher de 41 anos foi morta durante um assalto, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1 neste domingo (3), o crime foi cometido por cinco bandidos, que acertaram a autônoma Alessandra Tomie Watanabe Kokubun Fagundes com um tiro fatal na cabeça. Em seguida, os criminosos levaram o carro dela. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu por volta das 22h de sábado (2), na Praça Benedito Calixto, no Centro da cidade, quando o bando a abordou e anunciou o assalto. Em determinado momento, os suspeitos fizeram dois disparos contra a vítima, sendo que um acertou a cabeça e outro o abdômen.

Logo após os tiros, os criminosos fugiram com o veículo e o celular dela. Ela foi socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento de Itanhaém, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar buscas pela cidade, para localizar o bando, até que uma equipe recebeu um chamado de carro em chamas, na Rua Vinte e Um, no bairro Bopiranga.

No local, os policiais encontraram o carro dela incendiado. O caso foi registrado como latrocínio no plantão da Delegacia Seccional de Itanhaém, e será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade. A Polícia Civil trabalha para identificar e localizar os autores do crime.