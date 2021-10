Mulher fica com 40% do corpo queimado após explosão de desodorante

Marlene Moreira, professora de 59 anos, ficou com 40% do corpo queimado após a explosão de um frasco de desodorante em Trombas (GO). As informações foram divulgadas pelo portal Uol.

O problema aconteceu porque ela estava em uma fazenda onde não há coleta pública do lixo, então era necessário queimar tudo que seria descartado. Marlene tinha um desodorante vencido e resolveu queimá-lo.

Depois que aconteceu a explosão, Marlene conta que sentiu muita dor, mas precisou fazer os primeiros socorros no local, com ajuda do marido, pois o hospital mais próximo era muito distante. Ela ficou embaixo do chuveiro e também fez compressa e aplicação de babosa.

Depois Marlene partiu para o Hospital de Queimaduras de Anápolis, onde está internada e tem feito procedimentos de recuperação.

“Todos os dias eu vou pro centro cirúrgico e sou sedada, pra fazer limpeza. Tenho sofrido dores horríveis, mas doer mesmo, que eu quase morri de dor, foi assim que explodiu e quando eu fiquei na ducha. Na viagem também, andar 400 km toda queimada”, contou Marlene.

Desodorantes do tipo aerosol representam risco, pois possuem compostos químicos inflamáveis, e precisam ser descartados com cuidado, sempre com o recipiente já vazio.