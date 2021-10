Mulher morre esmagada enquanto dormia após carreta carregada de areia dirigida pelo marido tombar

Segundo testemunhas, o motorista da carreta, marido da vítima, descarregava areia, enquanto a esposa dele, Valdeíra Dantas Oliveira, dormia na cabine. Enquanto descarregava um dos vagões, a carreta ficou descontrolada e tombou sobre a cabine, local onde a vítima dormia.

A Polícia Militar também compareceu ao local, juntamente com a Perícia Técnica, que irá investigar as causas do descontrole do veículo.