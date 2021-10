Mulher que ficou paraplégica ao ser atingida com 4 tiros pelo ex-marido respira com ajuda de aparelhos

De acordo com o boletim médico, a vítima será mantida intubada e sedada até que apresente uma melhora.

Ao g1, o delegado Caíque Ducatti, que está à frente do caso, explicou que a vítima tinha se separado do suspeito em abril deste ano. Depois de várias agressões, o ex-marido foi preso, mas passou apenas dois dias na cadeia. No entanto, o homem teria passado a perseguir a ex-esposa.