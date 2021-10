Mulher revela que divide marido com mãe e irmã para “mantê-lo feliz”

A jovem Madi Brooks relatou, por meio do TikTok, que divide seu marido com a mãe dela e a irmã apenas para “mantê-lo feliz”. Pela rede social, ela conta como é a rotina do relacionamento aberto e garante que todos “são muito felizes”.

“Sempre que estou de mau humor, posso simplesmente deixar meu marido ficar com minha mãe. Deixo eles ficarem juntos algumas vezes por semana”, declara Madi. Ela também explica que, para deixar o homem feliz, ele também fica com a irmã dela. Apesar do bom humor, o quadrisal costuma receber críticas pela internet. Muita gente que não entende de relacionamento aberto dispara comentários maldosos contra eles, principalmente contra Madi. “Não sei como alguém poderia compartilhar isso, mas é sua vida”, declarou um usuário do TikTok. “Esse tipo de coisa me dá nojo”, disparou outro. “Isso é sério?”, questionou um terceiro internauta.