Mulher trans que acusa ex-candidato a prefeito no AC de agressão é atendida pelo MPAC

A mulher trans que se identifica como Michele Queiroz e diz ter sido vítima de agressão no último final de semana no Mercado do Bosque, está sendo atendida pelo Ministério Público do Estado Acre (MPAC).

O acusado pelas agressões é o assistente social Carlos Gomes, ex-candidato a prefeito de Rio Branco pela Rede Sustentabilidade, partido político fundado pele ex-ministra Marina Silva.

O atendimento do MPAC vem sendo prestado pelo Centro de Atendimento à Vitima( CAV), um.órgão de apoio e que, neste caso, será encarregado de acompanhar a investigação policial até a conclusão do inquérito. O caso esta sendo investigado pelo delegado Hudson Barros.